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Spor İttifak Holding Konyaspor sahasında kazandı
Spor

İttifak Holding Konyaspor sahasında kazandı

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:54:00 -
İttifak Holding Konyaspor sahasında kazandı

1. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda top üstten auta gitti.

8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Çekiçi'nin sol çaprazdan ortasında, Serdar Gürler kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı qağlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan pası sonrası Gavranovic'in zayıf vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

27. dakikada Çekiçi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

45. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pas sonrası Hadziahmetovic'in sert vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Konyaspor soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarı

47. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'in müdahalesiyle kornere çıktı.

65. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

77. dakikada Mensah'ın ceza sahası çizgisi yakınından sert şutunu kaleci Sehic güçlükle kornere çeldi.

90+2. dakikada Michalak sağ kanattan sürerek getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Müsabakanın ikinci yarısında başka pozisyon olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

 

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