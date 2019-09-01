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İTO'ya göre fiyat artışları

İTO verilerine göre, İstanbul'da, ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,53 artarken, toptan fiyatlar yüzde 1,68 azaldı- Kentte, ağustosta yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 yükseldi

01 Eylül 2019 Pazar 12:57
İTO'ya göre fiyat artışları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,53 artarken, toptan fiyatlar yüzde 1,68 azaldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,03 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 22,22 yükseldi.

İstanbul'da, ağustosta perakende fiyatlarda yüzde 2,53'lük artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,68'lik azalış kaydedildi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,41, toptan fiyatlarda ise yüzde 12,56 artış yaşandı.


- Sektörel bazda değişim oranları


Perakende fiyatlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla gıda harcamalarında yüzde 5,55, ev eşyasında yüzde 2,39, konutta yüzde 0,46, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,41 arttı. Bu dönemde perakende fiyatlar, giyimde yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,78, sağlık ve kişisel bakımda da yüzde 0,02 azaldı.

Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise mensucatta yüzde 1,62, inşaat malzemelerinde yüzde 0,46, artarken, kimyevi maddelerde yüzde 4,40, madenler grubunda yüzde 3,04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,19, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,92, yakacak ve enerji maddelerinde de yüzde 1,78 azaldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:57
  1. Ağustos fiyat endeksi
  2. İTO

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