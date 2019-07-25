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İTO Başkanı Avdagiç: “Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
İTO Başkanı Avdagiç: “Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün Türkiye’nin yatırım potansiyelinden çalmaktadır. Merkez, 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çekti, hem de mevduat faizini girişimciye rakip olmaktan bir ölçü daha uzaklaştırdı”” dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Para Politikası Kurulu’nun 425 baz puan faiz indirimi kararı için, “Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün Türkiye’nin yatırım potansiyelinden çalmaktadır” değerlendirmesini yaptı.


Avdagiç, yaptığı açıklamada, TCMB’in 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çektiğini hem de girişimcinin tek rakibini mevduat faizi olmaktan bir ölçü daha uzaklaştırdığını, geleceğe dönük bir umut getirdiğini kaydetti.


Avdagiç, “Faiz indirimi, kaynaklarımızı dışarıda dünya ile rekabet etmek yerine, içeride faiz maliyetiyle rekabete harcamak zorunda kalmamamız için olumlu bir adım” ifadesini kullandı.


Şekib Avdagiç, enflasyonun yüzde 15’e gerilediğini, baz etkisini de hesaba katınca enflasyondaki düşüşün sürmesini beklediklerini belirtti.


Avdagiç, şunları söyledi: “Enflasyonda aşağı yönlü bir trend yakalamışken, faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma lüksümüz yok. Keza dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. FED, 30 Temmuz’daki toplantısında muhtemelen faiz indirecek. Avrupa Merkez Bankası da bugün faiz kararını açıklayacak. Gelişen ülkelere baktığınızda geçen hafta içinde de Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya ve Ukrayna faiz indirimine gitti. Bu fotoğrafa bakınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verdiği faiz indirim kararını oldukça yerinde buluyoruz. Umuyoruz ki 425 baz puanlık faiz indirimi piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli.”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
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