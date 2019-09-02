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İTO Başkanı Avdagiç: “Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe geldik”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç,büyüme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:34
İTO Başkanı Avdagiç: “Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe geldik”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç,büyüme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor” dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek eksi yüzde 1.5 olarak gerçekleşen büyümesi için, “Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor” dedi.


Avdagiç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2019 yılı Nisan-Haziran dönemi büyüme verisini değerlendirdi.


Şekib Avdagiç, “2019 yılı ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda baktığımızda yüzde 1.2 büyüme kaydettik. Alt kalemlere indiğimizde, tüketim harcamalarındaki daralmanın hız kestiğini, keza sanayi sektöründeki daralmanın da yüzde 3.9’dan yüzde 2.7’ye düştüğünü görüyoruz. Bu, büyümede negatif makasın toparlanma yönünde kapandığının işaretidir” dedi.


Gerileyen faiz oranlarının önümüzdeki süreçte yatırımlara da ivme getireceğini kazandıracağını düşündüklerini ifade eden İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi:


“Özellikle inşaat sektöründeki dalgalanma, yatırım harcamalarında ciddi bir düşüş oluşturuyor. Ancak düşen finansman maliyetlerinin, yatırım iştahını özellikle yılın dördüncü çeyreğinden itibaren önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz. Keza 46,7’den 48’e yükselen Ağustos ayı İmalat PMI verisi de bunu destekliyor.


Diğer yandan ihracatın büyümeye 8.1 puan katkı vermesi de gayet memnuniyet verici. Büyümenin kompozisyonunda ihracatın ve yatırımların payını artırdıkça, uzun vadeli ve refah artırıcı bir büyüme döngüsünü başlatacağız.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:34
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