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Ekonomi İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
Ekonomi

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 08:53:47 -
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

ANKARA (AA) - Hindistan menşeli "polietilen tereftalat (PET) filmler"e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan ve yerli üretici Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Hindistan menşeli PET filmlere yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve bu soruşturmanın usul ve esasları kararlaştırıldı.

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