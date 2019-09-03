0553 313 94 23

İthalatta gözetim uygulaması

LED ampullerin ithalatında kilogram başına 14 dolara kadar gözetim devrede olacak

03 Eylül 2019 Salı 09:03
İthalatta gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - LED ampullerin ithalatında kilogram başına 14 dolara kadar gözetim uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle LED ampullerin ithalatında yürütülecek gözetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ampullerin ithalatında kilogram başına 14 dolara kadar gözetim devrede olacak.

Bu eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek "Gözetim Belgesi" ile ithal edilebilecek.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilecek.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:03
  1. İthalatta Gözetim Uygulanması
  2. LED ampuller
  3. Resmi Gazete
  4. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürcü sporcuların kamp için tercihi Erzurum oldu
    1. Gürcü sporcuların kamp için tercihi..
    2. Borsa, güne yatay başladı
    3. Kayıp genç tarlada uyuyakalmış
    4. Bisiklet hırsızı tutuklandı
    5. Yağ dokusu azalmasına dikkat
    6. Seramik sanatıyla hayata bağlandı,..
    7. Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası..
    8. Atıcılıkta 2 olimpiyat kotası
    9. Güz dönemi şap aşılama kampanyası..
    10. Fatih’te 18 yaşındaki genci öldürdüler!
    11. Akar'dan 'Güvenli bölge' resti! 'Kendi..
    12. Fransa’da 92 yaşındaki kadın, 94..
    13. Balıkesirspor’da mutlu son
    14. Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları)..
    15. Bakan Akar: "(Güvenli Bölge) büyük bir..
    16. Afyonkarahisar’da Halk Sağlığı Haftası..
    17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    18. MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk’ta..
    19. Yeni Akit ulaştı: İşte çok konuşulan..
    20. Çılgınlar 58 Taraftar Grubu’ndan..
    21. Kırmızı bültenle aranan terörist..
    22. Erdal Sarılar’ın mutlu günü
    23. Palandöken: “Kamyoncu esnafı destek..
    24. Brent petrolün varili 58,99 dolar
    25. Yozgat’ta pekmez kazanları kaynamaya..
    26. Beylikdüzü’nde "Umut ve Eğitim"..
    27. Motosiklet hafif ticari araçla..
    28. Dev salatalık görenleri şaşkına..
    29. Okullar açılıyor, göz problemlerine..
    30. “Her denge memnuniyetsizliği baş..
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız