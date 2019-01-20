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“İthalatta bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinin 23. Olağan Genel Kurulu Gala Programı’nda konuştu.

20 Ocak 2019 Pazar 09:56
“İthalatta bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ithalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu kapsamda yatırım, Ar-Ge ve Ür-Ge teşviklerini yerlileştirme alanındaki önceliklerimizle koordineli olarak kullandıracağız” dedi. Teşviklerle ödemeler dengesi pozisyonunun güçlendirileceğinin; dış finansman kaynaklı kırılganlıkların azaltılacağının altını çizen Varank, “Üreticilerimizin sanayi ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını desteklemek adına önemli birtakım düzenlemelerimiz yolda. Çok yakında da kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı yüksek teknolojiye uyarladıklarını aktaran Varank, şunları söyledi: “İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle ortak çalışmalar yapmaları halinde 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam 1,5 milyon liraydı. İki KOBİ bir araya gelerek bu destekten faydalanabilecek. Yeni girişimci programımızla hem geleneksel girişimcileri desteklemeye devam edecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek girişimcilerimize 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere de 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:56
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Ar-Ge
  3. Ür-Ge
  4. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
  5. KOBİ

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