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İthal gülün ücreti artınca talep yerli üretime döndü

Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kanar "Döviz kurlarının artışıyla dışarıdan ürün gelmediği için talep bize yöneldi. Firmalar artık ithal ürün almıyor. Biz de bu yüzden üretimi yüzde 30-40 artırıyoruz" dedi.

11 Eylül 2018 Salı 11:19
İthal gülün ücreti artınca talep yerli üretime döndü

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle ithalatı pahalanan gülde talep yerli üretime yöneldi. 

Süs bitkileri yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki gül üreticileri, son dönemde yerli güle artan talep nedeniyle üretimlerini yüzde 30-40 artırmaya hazırlanıyor.

Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, AA muhabirine, gülde ithalatın cazibesini kaybettiğini ve bunun yerli üretime olumlu yansıdığını söyledi.

Beldelerinde 400 gül üreticisinin faaliyet gösterdiğini belirten Kanar, yerli üretime artan talebin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Kanar, firmaların artık ithal ürün almadığını vurgulayarak, "Döviz kurlarının artışıyla dışarıdan ürün gelmediği için talep bize yöneldi. Firmalar artık ithal ürün almıyor. Biz de bu yüzden üretimi yüzde 30-40 artırıyoruz. Dışarıdan ürün gelmesin, biz daha fazla, daha kaliteli üretim yaparız. Zaten bizim ürünlerimizin hepsi kaliteli." diye konuştu.

"Üretimimizi artırdık"

Gül üreticilerinden Oktay Akgün de yerli gül üretimine talebin önemli oranda arttığını belirtti.

Akgün, özellikle 2019 yılı mart-haziran aylarından çok umutlu olduklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Kendi firmamızda yüzde 20-25 civarında üretimimizi artırdık. Halen daha üretimimiz devam etmektedir. Önceden yurt dışından ithalat yapan firmalar dövizin hareketliliğinden dolayı 2019 için şu anda bize siparişlerini geçmeye başladılar. İnşallah bunlar gitgide artacak. 2019'un çok daha iyi geçeceğini, çok daha satışımızı yükselteceğimizi ve adedimizi yükselteceğimizi umuyorum."

Koru beldesinde üretici bir firmada satış müdürü olarak görev yapan ziraat teknikeri Melike Işık da iç pazarın ihtiyacını karşılamak için hazırlandıklarını belirtti.

Işık, pazarın 2019'da daha canlı olacağını düşündüklerini dile getirerek, "Firmalarla görüşmelerimiz başladı. Hareketlenmenin 2019 yılında daha fazla olacağını, yani talebin daha fazla yerli üretime olacağından çok fazla umutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Bizden talepte bulundular"

Üreticilerden Ömer Salman da yerli güle olan talep artışı nedeniyle üretimlerini yüzde 40 artıracaklarını bildirdi.

Salman, gelecek yıla ilişkin üretim planlarını da ona göre yapacaklarını belirterek, "İthalat yapan firmalar bu süreçte bizimle irtibata geçti. İthal gül alışını belli bir dönem bırakacaklarını söylediler. Buna istinaden de alım için bizden talepte bulundular. Bizde bu konuda elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:19
  1. Yalova
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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