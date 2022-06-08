İtalyanlar Yunus Akgün için birbirine girdi

Yunus Akgün transferde İtalyan takımlarının gözdesi haline geldi. Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Yunus Akgün için Roma'nın da devre girdiği ileri sürüldü. İki ezeli rakibin transfer savaşının nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Yunus, kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atmıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Çizme'de transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor.

Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü Igli Tare'nin 11 Haziran'daki seçim sonrası İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşuluyordu.

Yunus'la ilgili bir flaş iddia daha gündemi sarstı. Takvim'in İtalyan basınından derlediği haberde, Lazio'nun ezeli rakibi Roma da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor.

Haberde, takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi.

Yunus, geride bıraktığımız sezonda 31 resmi maçta oynadı ve 8 gol, 14 de asist kaydetti. Yunus Akgün'le ilgili seçim sonrasında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon avro.