İtalyanlar Türkiye'yi örnek aldı: Biz de bu projeyi kendi savaş gemimize uygulamalıyız

Türkiye'nin TCG Anadolu'yu SİHA gemisine dönüştürme projesi İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı. Dünyada uçak gemisine sahip sayılı ülkenin olduğunu belirten İtalyan basını bu ülkelerin arasına Türkiye'nin de ekleneceğini yazdı.

"SİHA amfibi gemisi benzeri görülmemiş bir platform"

Türkiye'nin amfibi gemiyi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştüreceğini yazan İtalyan basını, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "TCG Anadolu'yu bir silahlı insansız hava aracı gemisine dönüştürecek Bayraktar TB2 ve çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verdi.

X-47B savaş gemisine inen tek İHA

Sabit kanatlı İHA'ların uçak gemisine iniş-kalkış yaptırılmasının çok karmaşık bir sistem olduğu bahsedilen haberde "Bugüne kadar, yalnızca Amerikan X-47B İHA'sı bir uçak gemisinin güvertesine başarıyla iniş-kalkış yapabildi" denildi.

Türkiye'yi örnek aldılar

Türkiye'nin SİHA projesinin örnek gösterildiği haberde, İtalya donanmasının buna benzer projeye başlaması gerektiği belirtildi. Haberde, "Keşif ve saldırı görevleri olan bir deniz platformundan havalanabilen bir İHA geliştirmemiz donanmamızın uçuş kapasitesini artıracak ve "Trieste"ye (Helikopterli Çıkarma Gemisi'nin adı) olağanüstü bir yetenek sağlayacaktır" denildi.

Star.com.tr