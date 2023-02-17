İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Di Maria gelişmesi.. Flaş detayı duyurdu!

Devre arası transfer döneminin uzatılmasıyla Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alan Angel Di Maria'yla ilgili İtalya'dan yeni bilgi geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in tekrar oynanmaya başlayacağı ilk haftada maça çıkmayacak. 13 Şubat'ta Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Cim bom, yaşanan deprem ve rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle bu maçı oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak. Milliyet'e göre; Sarı-Kırmızılılar en iyi ihtimalle ilk resmî maçına Mart ayının ikinci haftasında Kasımpaşa karşısında çıkacak ve 1 ayı aşkın bir sürenin ardından sahada olacak. Sarı-Kırmızılıların 1 Mart'ta oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının da takvimi netlik kazanmadı. Ancak Türkiye A Milli Futbol Takımı 25 ve 28 Mart'ta EURO 2026 elemelerinde maçlar oynayacak ve Galatasaray fazla maç yapamadan milli araya gidilecek.

GALATASARAY İSTEDİ, DI MARIA SON ANDA VAZGEÇTİ

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Juventuslu yıldız Angel Di Maria'yla ilgili İtalya'dan yeni bilgi paylaşıldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre Angel Di Maria'nın Süper Lig'in transfer döneminin son gününde Türkiye'ye gelmeyeceğini belirtti. Arjantinli yıldızın sezonu Juventus'ta tamamlama kararı verdiği ifade edilirken gelecekte anlaşma durumunun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Di Maria bilindiği gibi Ocak ayında Arjantin'le Dünya Kupası zaferi kaldırmıştı. Sezon başında PSG'den Juventus'a bedelsiz olarak giden Di Maria, Juventus'ta çıktığı 18 maçta 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.