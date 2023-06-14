İtalya’nın eski Başbakanı Berlusconi son yolculuğuna uğurlandı

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmasının ardından 12 Haziran’da 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Berlusconi, Milano’daki Duomo Katedrali’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Berlusconi’nin tabutu katedrale getirildiği sırada "Silvio her zaman bizim başkanımız olacak" sloganı atıldı.

Külleri mozolede saklanacak

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani gibi binlerce kişinin katıldığı devlet törenin ardından Berlusconi’nin cenazesi Villa San Martino’ya götürülerek ve krematoryumda yakılacak. Valenziano Panta Rei Krematoryum Tapınağı’nda gerçekleştirilecek işlemin ardından ise Berlusconi’nin külleri İtalya’nın kuzeyindeki Arcore kasabasında bulunan villasının arazisinde 1990’ların başında heykeltıraş Pietro Cascella’ya yaptırdığı mozolede saklanacak.

Berlusconi, 4 dönem başbakanlık yapmıştı

Forbes’e göre, yaklaşık 6 milyar euroluk serveti ile İtalya’nın en zengin iş adamları arasında yer alan Berlusconi, ilk kez başbakan olarak 1994’te göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar 4 dönem başbakanlık yapmıştı. Berlusconi, İtalya’nın en önemli kulüplerinden Milan’ın da başkanlığını üstlenmişti.

Silvio Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında evlenen oğlu Bilal Erdoğan’ın nikah şahidi olmuştu.