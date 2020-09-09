  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalyan tenor Andrea Bocelli, Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti
Aktüel

İtalyan tenor Andrea Bocelli, Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:25:26 -
İtalyan tenor Andrea Bocelli, Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti

PRAG (AA) - Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli ile görüştü.

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni albüm çalışmaları nedeniyle Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan İtalyan tenor Bocelli'nin büyükelçiliği ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, İtalyan tenorun ailesi ve ekibi ile Büyükelçi Bağış ve eşi Beyhan N. Bağış’ın yemek davetine katıldığı aktarıldı.

Bocelli, Büyükelçi Bağış ile yaptığı görüşmede "ilk fırsatta Türkiye’deki hayranları ile buluşma umudunu" paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı. ..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi
Gündem

Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi

İmam hatipliler hakkında skandal açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler'e Akit Tv'den ders niteliğinde bir cevap geldi.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı