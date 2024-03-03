  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan: Türkiye dünyada önde geliyor

Mete Yarar'dan Ülkü Ocakları ile ilgili olay çıkış: Masama geldiler ama üzüldüm

Marmara'da yaşayanlar için acil uyarı! Oksijen bitmek üzere!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı! O dev projede takvimi işliyor... Şehre yeni yollar geliyor!

Togg'dan müthiş haber! Sıfır faiz kampanyası başladı

Necmettin Batırel uzun süren sessizliğini sonunda bozdu: Utanacaksınız! Dolar kuru o tarihte düşecek

Batı'dan ithal beyinler anlayamaz! En yüksek ihracat rekoru kırıldı

Katil İsrail, Refah'ı vurdu! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Murat Kurum’un gölgesinde İmamoğlu mitingi

Karar Meclis'ten geçmişti: İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih!
Dünya İtalyan savaş gemisi de çatışmalara dahil oldu! İHA düşürdüler
Dünya

İtalyan savaş gemisi de çatışmalara dahil oldu! İHA düşürdüler

Yeniakit Publisher
2024-03-03 01:35:00 -
İtalyan savaş gemisi de çatışmalara dahil oldu! İHA düşürdüler

İtalya Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'deki güdümlü füze destroyer gemisi Duilio'nun, Yemen'deki Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, Duilio gemisinin, Kızıldeniz'de seyrüsefer ile ticaret güzergahlarının güvenliğini sağlama amacıyla bölgede bulunduğu ve öğleden sonra meşru müdafaa prensibi çerçevesinde bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi. İtalyan gemisine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olan ve gemiye doğru gelen İHA'nın, daha önceki saldırılarda kullanılanlara benzer özelliklere sahip olduğu kaydedildi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Husilerin saldırılarının uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini ve deniz trafiğinin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bu tür saldırıların hibrit savaşın bir parçası olduğunu belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise bir televizyon programında Duilio gemisine yapılan saldırıyı doğrulayarak, geminin İHA'yı düşürdüğünü ifade etti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymaya ve insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bu gelişmeler, Kızıldeniz'deki güvenlik endişelerini artırırken, küresel ticaretin önemli bir kısmının Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiği ve bölgedeki istikrarsızlığın küresel ticaret üzerinde olası etkilerinin endişe kaynağı olduğunu bir kez daha gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı
ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı

Dünya

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı

6 ülke Yemen'deki 8 hedefi vurdu
6 ülke Yemen'deki 8 hedefi vurdu

Dünya

6 ülke Yemen'deki 8 hedefi vurdu

Husiler, Yemen açıklarında petrol gemisini vurdu
Husiler, Yemen açıklarında petrol gemisini vurdu

Dünya

Husiler, Yemen açıklarında petrol gemisini vurdu

Tansiyonu yükseltecek gelişmeyi Husiler duyurdu! İngiltere ve ABD Yemen'i vurdu
Tansiyonu yükseltecek gelişmeyi Husiler duyurdu! İngiltere ve ABD Yemen'i vurdu

Dünya

Tansiyonu yükseltecek gelişmeyi Husiler duyurdu! İngiltere ve ABD Yemen'i vurdu

Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı
Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı

Dünya

Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı

ABD ve kankası, Yemen'i vurdu
ABD ve kankası, Yemen'i vurdu

Dünya

ABD ve kankası, Yemen'i vurdu

Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'den intikam alacaklar
Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'den intikam alacaklar

Dünya

Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'den intikam alacaklar

ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

Dünya

ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!
İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!

Dünya

İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!

ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi
ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi

Dünya

ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi

Yemen'den NATO'ya davet
Yemen'den NATO'ya davet

Dünya

Yemen'den NATO'ya davet

ABD savaş uçakları Yemen’de 5 noktayı bombaladı
ABD savaş uçakları Yemen’de 5 noktayı bombaladı

Dünya

ABD savaş uçakları Yemen’de 5 noktayı bombaladı

Sömürgeci Fransa Yemen'e ait 2 dronu vurdu
Sömürgeci Fransa Yemen'e ait 2 dronu vurdu

Dünya

Sömürgeci Fransa Yemen'e ait 2 dronu vurdu

Yemen'e ağır saldırı! Husiler son durumu açıkladı
Yemen'e ağır saldırı! Husiler son durumu açıkladı

Dünya

Yemen'e ağır saldırı! Husiler son durumu açıkladı

Yemen'e hava saldırıları düzenlendi
Yemen'e hava saldırıları düzenlendi

Dünya

Yemen'e hava saldırıları düzenlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23