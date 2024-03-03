İtalyan savaş gemisi de çatışmalara dahil oldu! İHA düşürdüler

Açıklamada, Duilio gemisinin, Kızıldeniz'de seyrüsefer ile ticaret güzergahlarının güvenliğini sağlama amacıyla bölgede bulunduğu ve öğleden sonra meşru müdafaa prensibi çerçevesinde bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi. İtalyan gemisine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olan ve gemiye doğru gelen İHA'nın, daha önceki saldırılarda kullanılanlara benzer özelliklere sahip olduğu kaydedildi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Husilerin saldırılarının uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini ve deniz trafiğinin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bu tür saldırıların hibrit savaşın bir parçası olduğunu belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise bir televizyon programında Duilio gemisine yapılan saldırıyı doğrulayarak, geminin İHA'yı düşürdüğünü ifade etti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymaya ve insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bu gelişmeler, Kızıldeniz'deki güvenlik endişelerini artırırken, küresel ticaretin önemli bir kısmının Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiği ve bölgedeki istikrarsızlığın küresel ticaret üzerinde olası etkilerinin endişe kaynağı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Kaynak: AA