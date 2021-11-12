İtalyan gazeteci Muriç'i açıkladı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde önceliği golcü takviyesine verdi. Yıllardır bu bölgedeki soruna çözüm bulamayan, Berisha’dan da umduğunu bulamayan başkan Ali Koç, ocakta kimsenin tartışmayacağı bir isme imza attırmaya kararlı.

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu geçen sezon yaklaşık 20 milyon Euro gibi müthiş bir bedelle Lazio’ya satmıştı. Ancak 27 yaşındaki forvet için işler istediği gibi gitmedi. Muriç, geçen sezon Simone İnzaghi yönetiminde beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon Sarri ile yeni bir sayfa açan Kosovalı golcü yine hayal kırıklığı yaşattı.

Vedat Muriç, bulduğu fırsatları iyi kullanamadı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız futbolcunun ocak ayında Lazio’dan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Schira, Fenerbahçe’nin Muriç’i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini yazdı. Ancak başarılı forvet için büyük bir yatırım yapan İtalyan devini kiralama konusunda ikna etmek kolay değil. Sarı-Lacivertli Yönetim, zorunlu satın alma opsiyonu ve performans bonuslarını içeren bir teklifle Lazio’nun kapısını çalmayı planlıyor.