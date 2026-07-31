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Spor İtalyan futbolunun efsanelerindendi! Franco Baresi hayatını kaybetti
Spor

İtalyan futbolunun efsanelerindendi! Franco Baresi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İtalyan futbolunun efsanelerindendi! Franco Baresi hayatını kaybetti

İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Baresi’nin ölümü İtalyanları yasa boğdu.

Milan'ın simgesi ve efsanesi olan, tarihin en güçlü savunmacılarından biri 66 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde yalnızca Milan'ın formasını terleten Franco Baresi, takımı ile 6 kez Serie A'da zafere ulaşırken 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İtalya Süper Kupa ile 2'şer Kıtalararası Kupa ile Serie B şampiyonluğu yaşamıştı.

Efsane futbolcu, İtalya Milli Takımı ile ise 1982 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

Baresi'nin vefatını açıklayan Milan, efsanesine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.

Milan’ın taziye mesajı şöyle:

Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek tüm kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz ve temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır.

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