Silah bırakmayı kabul ettiler! Hamas iddiası gündem oldu

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına ilişkin yürütülen müzakerelerde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Filistin ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Hamas, belirli şartlar altında silahsızlanmayı prensipte kabul etti.

Filistin el-Yevm televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesinde yürütülen temaslarda Hamas ile arabulucular ateşkesin ikinci aşaması konusunda uzlaşı sağladı. Anlaşmanın bugün kamuoyuna duyurulmasının beklendiği öne sürüldü.

Silahlar İsrail'e değil Filistin komitesine devredilecek

Habere göre hazırlanan 15 maddelik yol haritasında, Hamas'ın ağır silahlarının İsrail'e teslim edilmesi yerine, tarafların üzerinde uzlaşacağı ortak bir Filistin komitesinin denetiminde muhafaza edilmesi öngörülüyor.

Taslakta ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, hedefli suikast ve saldırıların sona erdirilmesi ile ateşkesin ilk aşamasında verilen taahhütlerin eksiksiz uygulanması gibi maddelerin de yer aldığı ifade edildi.

İsrail basını da aynı iddiayı gündeme taşıdı

Haaretz gazetesine konuşan ve müzakereleri yakından takip ettiği belirtilen Filistinli kaynaklar da Hamas'ın, silahların İsrail'e teslim edilmemesi şartıyla silahsızlanmayı prensipte kabul ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre Kahire'de Mısır istihbarat yetkilileriyle görüşen Hamas heyeti, ağır ve hafif silahların yanı sıra mühimmat depoları ile üretim tesislerinin ortak mutabakatla oluşturulacak Filistinli bir komiteye devredilmesine olumlu yaklaştı.

İsrail'den temkinli yaklaşım

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise söz konusu iddialara ihtiyatla yaklaştıklarını belirterek, Hamas'ın silahsızlanma niyetine güvenmediklerini savundu.

İsrail yönetiminin bu öneriye nasıl yanıt vereceği henüz bilinmezken, Hamas tarafından da iddiaları doğrulayan veya yalanlayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Ateşkesin ikinci aşaması masada

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında esir takası, insani yardımların artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı.

İkinci aşamada ise Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güvenlik mekanizmaları, İsrail'in tamamen çekilmesi ve kalıcı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması bekleniyor. Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri bu kapsamda Kahire'de temaslarını sürdürüyor.