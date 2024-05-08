İtalyan devini kim gönderdi? Milan'dan ayrıldı; Süper Lig’i karıştıracak anlaşma çok konuşulacak

Milan forması giyen Simon Kjaer, sezon sonunda takımdan ayrılacak. MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Danimarkalı savunma oyuncusunun menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA İLGİLENDİ

Son iddianın detaylarına göre, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamlede bulunabileceği öne sürüldü.

"FENERBAHÇE'NİN HAYALİ VAR"

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Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var" sözlerini sarf etmişti. BU SEZON NE YAPTI?

Milan'da bu sezon 24 maçta süre bulan Simon Kjaer, 1 asist yaptı.FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma altında 88 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.