  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İtalyan devini kim gönderdi? Milan'dan ayrıldı; Süper Lig’i karıştıracak anlaşma çok konuşulacak
Spor

İtalyan devini kim gönderdi? Milan'dan ayrıldı; Süper Lig’i karıştıracak anlaşma çok konuşulacak

Yeniakit Publisher
2024-05-08 08:32:00 -
İtalyan devini kim gönderdi? Milan'dan ayrıldı; Süper Lig’i karıştıracak anlaşma çok konuşulacak

İtalyan devi Milan'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacağı açıklanan Simon Kjaer cephesinde kimsenin beklemediği büyük bir sürpriz yaşandı. İşte tüm detaylar…

Milan forması giyen Simon Kjaer, sezon sonunda takımdan ayrılacak. MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Danimarkalı savunma oyuncusunun menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA İLGİLENDİ

Son iddianın detaylarına göre, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamlede bulunabileceği öne sürüldü.

"FENERBAHÇE'NİN HAYALİ VAR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var" sözlerini sarf etmişti. BU SEZON NE YAPTI?

Milan'da bu sezon 24 maçta süre bulan Simon Kjaer, 1 asist yaptı.FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma altında 88 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23