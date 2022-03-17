İtalyan devi, Fener'in kapısını çalacak!
Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min Jae'de flaş gelişme... Güney Koreli savunmacı için Avrupa ekibinin ısrarının sürdüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı teklifle çalacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min Jae'de flaş gelişme... Güney Koreli savunmacı için Avrupa ekibinin ısrarının sürdüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı teklifle çalacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Çin Ligi'nden transfer ettiği Kim Min-Jae, sergilediği performansla kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Güney Koreli stoperle en ciddi şekilde ilgilenen kulüp ise İtalyan devi Napoli...
Uzun süredir Kim'e ilgisi olduğu yazılan Serie A ekibinin, Güney Koreli stoperin transferi için harekete geçme kararı aldığı öğrenildi.
Napoli yetkililerinin seon biter bitmez Kim'in transferi için sarı-lacivertli yönetimle masaya oturacağı bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin İtalyanlara kapıyı en az 15 milyon eurodan açacağı gelen haberler arasında...
Fenerbahçe ile son dönemde yakın ilişkiler kuran Napoli, sarı-lacivertlilerden daha önce Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.