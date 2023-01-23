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Spor İtalyan basını Flaş kararı açıkladı... Fenerbahçe, Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!
Spor

İtalyan basını Flaş kararı açıkladı... Fenerbahçe, Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe, sol bek pozisyonuna takviye yapmak için bir süredir Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile görüşüyor. Sarı-Lacivertliler futbolcuyu ikna ederken, kulübü ile görüşmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe teklifini artırdı ve Parma ile anlaşmaya da çok yakın.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 16:03:00 -
İtalyan basını Flaş kararı açıkladı... Fenerbahçe, Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe, sol bek pozisyonuna takviye yapmak için bir süredir Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile görüşüyor. Sarı-Lacivertliler futbolcuyu ikna ederken, kulübü ile görüşmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe teklifini artırdı ve Parma ile anlaşmaya da çok yakın. 

Ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe de transfer için harekete geçti. İlk takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ile yapan Sarı-Lacivertliler, ikinci transferinde ise sol bek mevkisine yöneldi.

Fenerbahçe sol bekini Jayden Oosterwolde ile güçlendirmek için bir süredir girişimlerine devam ediyor. 

21 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma'yı da ikna etmeye yakın.

Forza Parma sitesinin haberine göre transfer bitme aşamasında. İtalyan basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin ilk teklifinin 5.5 milyon euro ve bonus olduğu belirtiliyor.

Habertürk'e göre; Oosterwolde transferi için 10 milyon euro isteyen Parma'nın talebinden sonra ise Fenerbahçe teklifini yükseltti. 6.5 + 1.5 milyon euro'luk ikinci bir teklifle gelen Fenerbahçe transferi bitirmeye yakın.

Fenerbahçe, Parma'yı ikna etmesi durumunda 21 yaşındaki Hollandalı ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia'da ligde oynadıkları Perguia maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. 

Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı.

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