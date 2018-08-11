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İtalyan bakandan Türk Lirası açıklaması: Türkiye'de yaşananlar bizi de ilgilendiriyor

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Türkiye'de yaşanan kur değişiminin, kendilerini ve bölgedeki herkesi etkileyeceğini söyledi ve Türkiye'ye dayanışma mesajı verdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:35
İtalyan bakandan Türk Lirası açıklaması: Türkiye'de yaşananlar bizi de ilgilendiriyor

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Il Foglio gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde finansal denge açısından önemli rol oynadığını vurguladı. Moavero, Türk lirasındaki düşüşle ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından kritik bir oyuncu da olan, önemli bir ülke ile dayanışma göstermektir. Böyle bir kriz durumu herkes için kötü bir haberdir ve hepimizin üzerimize düşen yakınlığı göstermesini, aynı zamanda da Türk lirasının düşüşünü kısa vadedeki olası sonuçlarına karşı teyakkuzda olmasını gerektirir."

TÜRKİYE'DE YAŞANANLAR BİZİM KITAMIZI DA İLGİLENDİRİYOR

İtalya'da Avrupa Birliği'ne (AB) ve euro'ya şüpheyle yaklaşan partilerin geçen Haziran ayında kurduğu koalisyon hükümetine dışarıdan bakan olarak atanan Moavero, Türkiye'de yaşananların euro karşıtlarına da ders olması gerektiğini savundu.

İtalyan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'de yaşananlar, bizim kıtamızı da ilgilendiren bir husus hakkında düşünmemizi sağlamalıdır: Avrupa gibi sağlam bir bölgede, yani farklı devletler için güçlü bir ortak para birimi olan ve bir sorun yaşandığında bu devletlerarasında bir koruma ağı oluşturma kapasitesine sahip bir bölgede yer almak bir avantajdır. Yalnızca ulusal çerçevede referans alınabilecek bir para birimine sahip olmak ise mali kriz ve spekülatif saldırılar karşısında bu gibi garantiler sağlayamayabilir" dedi.

"HALA ŞÜPHELİ OLANLARIN"

Moavero, "Euro gibi bir para birimine sahip olmanın olumlu olup olmadığı konusunda, ki bence olumludur, hala şüpheleri olanların Türkiye'de yaşananları dikkatle değerlendirmesi gerekir"diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:35
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