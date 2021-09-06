İtalyan analistten çok konuşulacak sözler: ABD ve Batı'nın Türkiye'nin yardımına ihtiyacı var

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İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye-Taliban ilişkilerinin nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin dikkat çeken değerlerndirmelerde bulundu.

Türkiye'nin topraklarının güvenliğini sağlamak için Afganistan'da kalmak istediğini aktaran Santoro, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu'nun savunması, Anadolu'da yapılmaz. Bu hattın stratejik noktalarından birisi olan Kabil'e kadar uzanır. Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz" şeklindeki sözlerini hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Türkiye bu yüzden Afganistan'a gitti"

"Bahçeli ne demişti? Anadolu'nun savunması Saraybosna'da, Trablus'ta, Bağdat'ta, Kabil'de başlar. Türkiye kendini Anadolu toprakları içinde savunamaz. Anadolu stratejik derinliğinde savunulmalıdır ve Afganistan Anadolu'nun stratejik derinliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle Türkiye 20 yıl önce Afganistan'a gitti."

ABD ve Batılı ülkelerin Afganistan'da Türkiye'nin yardımına ihtiyacı olduğunu ifade eden İtalyan analist, "ABD ve Avrupa ülkeleri Kabil'de kendilerinin güvenliğini garanti edebilecek operasyonel bir havaalanına ihtiyacı var" dedi.

"Müzakere süreci kökten değişti"

Bu kapsamda ABD'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini bizzat Türkiye'nin sağlamasını istediğini hatırlatan Daniele Santoro, Taliban'ın Afganistan'daki hızlı ilerleyişinin ABD'yi şoke ettiğini ve bu durumun müzakerelerin gidişatını kökten değiştirdiğini sözlerine ekledi.

"Artık her ülke Afganistan'daki varlığını Taliban ile müzakere etmek zorunda" diyen Santoro, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Bu nedenle Türkiye, muhatabıyla (Taliban) ilişkilerini yeniden dengelemek için askeri birliğini taktiksel olarak geri çekmeyi uygun gördü. Taliban Türkiye'ye onların kardeş ve müttefik bir ülke olduğunu söyledi. Ülkenin yeniden yapılanmasında en büyük payı Türkiye'ye teklif ettiler ve bu sadece ekonomik pay değil."

Taliban'ın Afganistan'daki güvenlik sorununu kendi başına çözebileceğine inandığını ve bu nedenle hiçbir ülkeden yardım istemediğini dile getiren İtalyan analist, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu elbette Türkiye için kabul edilemez bir yaklaşım çünkü hiçbir ülke sivillerini ve teknisyenlerini Afganistan'a göndermez. Özellikle güvenlik tedbirleri ve o topraklarda askeri bir varlığa sahip olmadan."