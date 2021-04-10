İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye Rusya'nın Kafkasya'daki etkisini bitirdi

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İtalyan Analist Daniele Santoro, Dağlık Karabağ Savaşı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya arasında yeni bir yüzleşmenin yaşandığını söyleyen Santoro, "Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmazlık arka planda kaldı. Ankara ve Moskova'nın bir önceki yüzleşmeleri genellikle Libya ve Suriye gibi eski Osmanlı toprağı olan bölgelerde gerçekleşti. Ama bu kez Sovyet alanında bu yüzleşme yaşandı" dedi.

"Türkiye Rusya'nın etkisini bitirdi"

Rusya'nın Kafkaslar bölgesindeki etkisinin Türkiye tarafından kırılmaya başlandığını dile getiren Santoro, şunları kaydetti:

"Türkiye Rusya'nın arka bahçesine sağlam bir adımla başarıyla girdi. Bu durum Kafkasya'daki Rus hegemonyasının yavaş yavaş solmakta olduğunu ortaya koydu ve doğruladı. Belki de büyük ölçüde buharlaşmıştır bile. Birkaç yıl öncesine kadar Azerbaycan'ın Karabağ cephesinde Rusya'nın savunduğu Ermenistan mevzilerine bu tür bir şiddetle saldırılmasına asla izin verilmezdi.

Temas hattında Ermenistan ve Azerbaycan arasında bazı düşük yoğunluklu çatışmaların olduğu 2016'da Rusya Bakü'yü nispeten kolay bir şekilde durdurmayı başardı. Ancak aynı Rusya 27 Eylül - 11 Kasım arasında birçok ateşkes denemesinde bulunmasına rağmen bunu başaramadı. Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı çok güçlü ve benzeri görülmemiş askeri, lojistik ve diplomatik destek nedeniyle Rusya bölgede başarılı olamadı."

Rusya'nın Kafkasya bölgesindeki eski gücünü artık kaybetmeye başladığını söyleyen İtalyan analist, "Bu dinamikler bugün Rusya'nın artık Kafkasya'da hegemonik bir güç olmadığını gösterdi. Kafkasya bölgesi yavaş yavaş bir Türk mülkiyetine dönüşüyor" dedi.

"Azerbaycan'a savaşı Türkiye kazandırdı"

Türkiye ve Azerbaycan arasında derin ve köklü bir ilişkinin olduğunu aktaran Santoro, "Türkiye ile Azerbaycan arasında derin bir etno-kültürel bağ var. Hatta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet ama bir millet olduğunu söylemişti. İki devleti tek bir halk yönetiyor o da Türk halkı. Aliyev savaşın sona ermesinden sonra Putin'e karşı çok talepkar, Erdoğan'ın Türkiye'sine karşı ise çok sıcakkanlı davrandı. Öyle ki Bakü Türkiye'nin bölgede barışın uygulanmasında büyük bir rol oynaması gerektiğini şiddetle savundu. Türkiye ile Rusya arasında Kafkasya'nın kontrolü için yapılan çatışmanın bu turunu açıkça Ankara tarafından desteklenen Azerbaycan kazandı. Elbette Rusya halen Kafkasya'nın açık ara en etkili aktörü olmaya devam ediyor. Ölye ki Karabağ'da yaşanan savaşın hakemi Rusya'ydı. Ancak Azerbaycan bu zaferi kazanmasını Türkiye sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye etkisini Rusya çevresinde yayacak"

Türkiye'nin Karabağ'da elde edilen başarı ile yetinmeyeceğini ve etkisini daha geniş alanlara yaymak için uğraşacağını vurgulayan İtalyan analist, "Ankara bu dar Kafkas çiti ile sınırlı kalmayacak. Etkisini tüm Rusya çevresinde genişletecek. Derin askeri bağları olan Ukrayna'dan Orta Asya cumhuriyetlerine kadar" diye konuştu.