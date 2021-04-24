İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye BAE'yi bölgeden sildi

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İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Joe Biden yönetiminin Türkiye ile işbirliği yönünde güçlü sinyaller verdiğini aktaran Santoro, "Türkiye, ABD'nin talebi üzerine Afganistan'daki müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Avrupa ile ABD arasındaki çelişkileri hafifletmek ve ABD'nin Libya'da Rusya'ya karşı Türkiye'ye başvurma ihtimali var. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Türkiye'ye yaptırımlara devam etmemesi için Almanya'ya güçlü bir baskı uyguladı. Bu nedenle yeni Amerikan yönetiminin bir yandan İran ile ve diğer yandan Türkiye ile kuracağı ilişki türü kesinlikle Arap dünyasının derinlemesine yıkılmasına neden olabilecek Körfez'in dinamiklerini de etkileyecektir." diye konuştu.

"Katar'ın Türkiye'ye ihtiyacı var"

Arap dünyasında lider bir devletin bulunmadığını ifade eden Daniele Santoro, sözlerine şöyle devam etti:

"Mısır lider değil. Bu yüzden Suudi Arabistan artık ülkenin gerçek olanaklarının ötesine geçen bir yoğunlukta oyun oynamıyor. Türkiye'nin müdahalesinin yokluğunda Katar'ın BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'ın baskılarına karşı koyamayacağı da ortada. Katar'ın Türkiye'nin fiziksel korumasına ihtiyacı var. Türkiye, Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık 5 bin askerden oluşan bir üsse sahip."

"Türkiye BAE'yi bölgeden sildi"

Körfez ülkelerinde yaşanan krize ilişkin konuşan İtalyan analist, "Örneğin Suudi Arabistan gibi aktörler tahmin edilen olasılıktan çok daha fazla aktif rol oynadılar. Daha sonra Türkiye'nin stratejik rakibi olarak tanımlanan BAE var. BAE'nin Türkiye ile aynı jeopolitik ölçekte olmadığı aşikardır. BAE iki ana bölgesel hedefini açıkça kaybetti. BAE'nin amacı Katar'da yönetimi devirip hanedana boyun eğdirmekti. Ancak bunu başaramadılar. Libya'da da BAE, Türkiye-Katar ittifakı tarafından bölgeden silindi" değerlendirmesinde bulundu.

"Mısır BAE'nin etkisinden kurtulmaya çalışıyor"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mısır'ı Libya'da yoğun olarak kullandığını dile getiren Santoro, şunları kaydetti:

"BAE, Mısır'ı kullanmasıydı Hafter'in Trablus saldırı gerçekleşemezdi. Ancak Mısır kendisini BAE etki alanından kurtarmaya çalışıyor. Bunu özellikle Libya bağlamında gördük. Bölgede Türkiye ve Mısır'ın kurduğu fiili ateşkese tanık olduk."

BAE'nin bu oyunu bölgede uzun süre oynayamayacağını belirten Santoro, "Çünkü hesaplaşma söz konusu olduğunda büyük ölçüde aşağılanıyorlar. Özellikle bölgesel güç olan Türkiye tarafından" dedi.

Bunun yanında Katar'ın Türkiye desteği sayesinde bölgede ayakta kalabildiğini sözlerine ekleyen İtalyan analist, "Katar Türkiye'nin desteğine sahip olmasaydı kesinlikle kendisini bölge dışında bu kadar yoğun bir şekilde ortaya koyamazdı" diye konuştu.