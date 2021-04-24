  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye BAE'yi bölgeden sildi
Gündem

İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye BAE'yi bölgeden sildi

Türkiye'nin Arap dünyasında çok önemli bir rol oynadığını söyleyen İtalyan Analist Daniele Santoro, "Türkiye BAE'yi Libya'dan sildi" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:50:00 - 2021-04-24 13:51:09

 yeniakit.com.tr 

İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Joe Biden yönetiminin Türkiye ile işbirliği yönünde güçlü sinyaller verdiğini aktaran Santoro, "Türkiye, ABD'nin talebi üzerine Afganistan'daki müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Avrupa ile ABD arasındaki çelişkileri hafifletmek ve ABD'nin Libya'da Rusya'ya karşı Türkiye'ye başvurma ihtimali var. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Türkiye'ye yaptırımlara devam etmemesi için Almanya'ya güçlü bir baskı uyguladı. Bu nedenle yeni Amerikan yönetiminin bir yandan İran ile ve diğer yandan Türkiye ile kuracağı ilişki türü kesinlikle Arap dünyasının derinlemesine yıkılmasına neden olabilecek Körfez'in dinamiklerini de etkileyecektir." diye konuştu.

"Katar'ın Türkiye'ye ihtiyacı var"

Arap dünyasında lider bir devletin bulunmadığını ifade eden Daniele Santoro, sözlerine şöyle devam etti:

"Mısır lider değil. Bu yüzden Suudi Arabistan artık ülkenin gerçek olanaklarının ötesine geçen bir yoğunlukta oyun oynamıyor. Türkiye'nin müdahalesinin yokluğunda Katar'ın BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'ın baskılarına karşı koyamayacağı da ortada. Katar'ın Türkiye'nin fiziksel korumasına ihtiyacı var. Türkiye, Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık 5 bin askerden oluşan bir üsse sahip."

"Türkiye BAE'yi bölgeden sildi"

Körfez ülkelerinde yaşanan krize ilişkin konuşan İtalyan analist, "Örneğin Suudi Arabistan gibi aktörler tahmin edilen olasılıktan çok daha fazla aktif rol oynadılar. Daha sonra Türkiye'nin stratejik rakibi olarak tanımlanan BAE var. BAE'nin Türkiye ile aynı jeopolitik ölçekte olmadığı aşikardır. BAE iki ana bölgesel hedefini açıkça kaybetti. BAE'nin amacı Katar'da yönetimi devirip hanedana boyun eğdirmekti. Ancak bunu başaramadılar. Libya'da da BAE, Türkiye-Katar ittifakı tarafından bölgeden silindi" değerlendirmesinde bulundu.

"Mısır BAE'nin etkisinden kurtulmaya çalışıyor"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mısır'ı Libya'da yoğun olarak kullandığını dile getiren Santoro, şunları kaydetti:

"BAE, Mısır'ı kullanmasıydı Hafter'in Trablus saldırı gerçekleşemezdi. Ancak Mısır kendisini BAE etki alanından kurtarmaya çalışıyor. Bunu özellikle Libya bağlamında gördük. Bölgede Türkiye ve Mısır'ın kurduğu fiili ateşkese tanık olduk."

BAE'nin bu oyunu bölgede uzun süre oynayamayacağını belirten Santoro, "Çünkü hesaplaşma söz konusu olduğunda büyük ölçüde aşağılanıyorlar. Özellikle bölgesel güç olan Türkiye tarafından" dedi.

Bunun yanında Katar'ın Türkiye desteği sayesinde bölgede ayakta kalabildiğini sözlerine ekleyen İtalyan analist, "Katar Türkiye'nin desteğine sahip olmasaydı kesinlikle kendisini bölge dışında bu kadar yoğun bir şekilde ortaya koyamazdı" diye konuştu.

İtalyan analist bomba detayı ilk kez açıkladı: Türk Donanması yakında bunu yapabilir
İtalyan analist bomba detayı ilk kez açıkladı: Türk Donanması yakında bunu yapabilir

Gündem

İtalyan analist bomba detayı ilk kez açıkladı: Türk Donanması yakında bunu yapabilir

İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı
İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı

Gündem

İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı

İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye Rusya'nın Kafkasya'daki etkisini bitirdi
İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye Rusya'nın Kafkasya'daki etkisini bitirdi

Gündem

İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye Rusya'nın Kafkasya'daki etkisini bitirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu analist İtalyan değil ,

İtalyan görünümlü Kripto Türk .....
  • Yanıtla

1905

bravooo italyan analistci güzel okumuş olayı tespiti harkulade bizim muhalefet zillet ittifakı bu haberi iyi okusunda örnek alsınlar tabii kafaları basarsa
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı
Ekonomi

Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı

Son zamanlarda altındaki kıpırdamalar gündeme bomba gibi düştü. Gram altın 470 liranın üzerinde, ons altın ise 1700-1800 dolar bandında seyr..
Mete Yarar ‘ilk kez kullanıldı, dünyada yok’ diyerek bombayı patlattı! Yakında Türkiye’ye açıklanacak
Gündem

Mete Yarar ‘ilk kez kullanıldı, dünyada yok’ diyerek bombayı patlattı! Yakında Türkiye’ye açıklanacak

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar çok yakında SİHA kadar önemli bir projenin açıklanacağını söyledi.
TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!
Siyaset

TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay