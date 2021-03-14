İtalyan analist bomba detayı ilk kez açıkladı: Türk Donanması yakında bunu yapabilir

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İtalyan Analist Alberto de Sanctıs, katıldığı bir televizyon programında Akdeniz ülkelerine ait askeri donanmalar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz'de faaliyet gösteren donanmaların yeniden hızlı bir şekilde silahlanma sürecine girdiğini dile getiren Alberto de Sanctıs, "Fransız, İtalyan ve İspanyol donanmalarını birinci kademe olarak belirtebiliriz. Ancak son yıllarda bin güçlükle de olsa modernleşmenin yenilenmesi süreçlerini gerçekleştiren donanmalar var" dedi.

Türkiye'nin askeri donanma alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken İtalyan analist, şöyle devam etti:

"Türkler, Mısırlılar ve Cezayirliler son 10 yılda deniz araçlarının geliştirilmesine en fazla ve en yoğun yatırım yapan Akdeniz oyuncularıdır. Bu oldukça önemlidir çünkü kendini algılamada bir değişikliği yansıtıyor. Kişinin kendi ihtiyaçlarını kendi hedeflerine göre değişmesi, jeostratejik çevrenin de değişmesi anlamına geliyor. Yeni sistemlerin geliştirilmesine daha fazla yatırım yapmak ülkelerin kendini savunma ya da koruma olasılığı olduğu anlamına gelir."

"Genellikle donanmalarını yeniden silahlandırmaya çalışanlar öncelikle yabancı kaynaklara olan bağımlılığı gidermeye çalışırlar" diyen İtalyan analist Türkiye'nin yakın bir zamana kadar askeri alanda dışa bağımlı olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yakın zamana kadar Türkler, çok gelişmiş bir askeri gemi inşa altyapısına sahip olmadıkları için çoğunlukla Almanlardan ve Amerikalılardan yabancı ekipman satın almak zorunda kaldılar. Aynı şekilde Cezayirliler de Ruslardan, Mısırlılar da Amerikalılardan çeşitli silah sistemleri satın aldılar. Bu nedenle kaçınılmaz olarak teknolojik bir bağımlılığa sahiplerdi."

"Türkler çok iyi bir iş başardılar"

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD tarafından F-35 savaş uçağı programından çıkartıldığını anımsatan Alberto de Sanctıs, "Türklerin Rus hava savunma sistemi S-400'ü aldıktan sonra Amerikalıların onları F-35 savaş uçağı programından çıkarması bir örnektir. Bu başka bir ülkeden silah satın aldığınızda diğer ülke muslukları kapatırsa bunun nasıl bir sorun olduğu gerçeğini en iyi şekilde gösteriyor. Örneğin bu uçaklar (F-35) Türklerin inşa ettiği helikopter gemisine (TCG Anadolu) bindirilebilirdi. Ancak bu gemi hizmete girdiğinde bu kabiliyetten mahrum kalacak ve bu nedenle ortaya bir güvenlik açığı çıkacak. Ancak bunun dışında Türkler kesinlikle çok iyi bir iş başardılar. Dış kaynaklara olan bağımlılıklarını azalttılar ve ulusal gemisi sanayilerini geliştirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkler bunu yapmak zorunda"

Türkiye'nin gelecekte kritik öneme sahip askeri platformları hayata geçireceğini dile getiren İtalyan analist şu ifadeleri kullandı:

"Türk deniz prgramları artık Türk askeri flosunun tüm katmanlarını kapsıyor. Şuan fırkateynler ve korvetlerden bahsediyoruz ancak yarın hafif destroyerler, denizaltılar ve ikmal gemi projelerini göreceğiz. Ve bunlar Akdeniz için son derece önemli stratejik platformlar. Sadece bu bölge için değil genel olarak küresel anlamda Amerikalılara ve İngilizlere ve hatta Çinlilere denk bir güç olabilirler diyebiliriz. Türkler yerli özerk becerilerinin geliştirilmesine büyük yatırım yapıyorlar çünkü bu planlarını gerçekleştirmek istiyorlarsa bunu yapmalılar."

Türkiye'nin Mavi Vatan politikasına değinen İtalyan analist, "Eğer Türkler bu Mavi Vatan'ı hayata geçirmek istiyorlarsa başkalarının askeri malzemelerine bağımlı olmamalılar. Çünkü bu inkar edilemez bir kırılganlık oluşturacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.