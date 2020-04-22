İtalya'daki Türk vatandaşları Kovid-19 nedeniyle kayıp vermedi

ROMA (AA) - BARIŞ SEÇKİN - Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği ülkelerden olan İtalya’da yaşayan Türk toplumunun bu pandemiden kendisini çok iyi koruduğunu söyledi.



Yeni tip koronavirüsün Avrupa’da ilk ve en çok etkilediği İtalya’daki Türk toplumu, şu ana kadar hiç kayıp vermedi.

Başkonsolos Uludüz, AA muhabirine, son dönemde Kovid-19 vakalarında düşüş trendinin gözlendiği İtalya'da salgının etkisini en çok gösterdiği kuzey bölgelerde yaşamını sürdüren Türk toplumunun salgın karşısındaki durumunu değerlendirdi.



İtalya’da şu ana kadar 24 bin 648 kişinin öldüğü Kovid-19 salgınında, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının iyi bir sınav verdiğini belirten Uludüz, "Çok iyi durumdayız hatta. Hastanelerde kontrol altına alınanlardan da hepsi çıktı. Şu an bizim yoğun bakımda hiç kimse yok." dedi.



Uludüz, İtalya'nın Kovid-19'dan ilk ve ağır etkilenen ülkeler arasında olduğuna işaret ederek "O bakımdan dikkat çekici bir istisna oluşturuyor. ABD’nin dışında hiçbir yerde bu kadar ağır ve genele yayılmış bir seyir izlenmemişti. Özellikle bizim bulunduğumuz bölge tamamen kapandı. Bilim kurgu gibi oldu burası. On binlerce Türk vatandaşının bunun bu kadar dışında olması çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.



- "Nisanın üçüncü haftasında halen sıfır kayıpla devam ediyoruz"

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları arasında Kovid-19 kaynaklı kayıp olmamasının önemine vurgu yapan Uludüz, "İnşallah bu saatten sonra da olumsuz bir haber almayız. Şu anda dikkat çekici bir şekilde şubat sonunda görünürlük kazanan bu İtalya krizinde geldiğimiz noktada, nisanın üçüncü haftasında halen sıfır kayıpla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uludüz, Türk toplumunun kayıp vermemesinin, vatandaşların moralini de yükselttiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yerel makamların kurallarına çok iyi uydukları görülüyor. Kovid-19 krizine, karantina sürecine gösterdiği uyum olağanüstü olumlu ve iş birlikçi. İtalyan komşularıyla ve hatta onlardan daha iyi kuralları uygulayarak ülkenin en asil ve düzgün unsurlarından biri olduklarını gösterdiler. Bu bir test ise bu testi 'kurdeleli pekiyi' ile geçtiler."



İtalya’da yaşayan 50 bin kadar Türk vatandaşının büyük bölümünün kendi görev bölgelerinde olduğu bilgisini veren Uludüz, Türklerin kendilerini koruyabildiklerinin ortada olduğunu çünkü sadece 10-15 kadar vatandaşlarının bu virüsü kaptığı bilgisini paylaştı.

Başkonsolos Uludüz, 24 Nisan Cuma günü Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Milano ve başkent Roma'dan Türkiye’ye gidecek, öğrenci ve geçici statüde bulunan vatandaşların sorunsuz şekilde dönüşlerini sağlamak için ilgili çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.