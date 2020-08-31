İtalya'da üzerlerine ağaç devrilen 2 çocuk öldü

İtalya'da üzücü bir olay vuku buldu. Ülkenin kuzey bölgelerinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve rüzgar sebebiyle, Toskana bölgesinin sahil şeridindeki Massa kentinde, kamp yaptıkları yerde çadırlarının üzerlerine ağaç devrilen 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Ağacın altında kalarak hayatını kaybeden kız çocuklardan birinin 3, diğerinin ise 14 yaşında olduğu bildirildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, iki kardeşin trajik ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü, bir tatilin trajediye dönüştüğünü, ailelerini ve yakınlarını güçlü şekilde kucakladığını belirtti.

Ülkenin kuzeydeki bir diğer bölge Alto-Adige’de de kuvvetli yağış, bölgeden geçen Adige Nehri'nin bazı noktalarda taşmasına sebebiyet verdi.

Sivil Savunma ekipleri, bölge halkından sokağa çıkmamasını ve yapıların üst katlarında kalmalarını istedi.

Nehirde yaşanan taşkınlar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki komşusu Avusturya ile sınır kapılarından Brennero kenti ile S. Michele beldesi arasında kara ulaşımının da karşılıklı olarak durdurulduğu açıklandı.

İtalya'nın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava sele yol açarken, güneydeki Sicilya Adası'nın merkez kenti Palermo yakınlarında ise sert rüzgarlar çıkan bir yangının büyümesine neden oldu.

Altofonte'nin kırsal alanlarında dün gece çıkan yangın için yerel yetkililerin kundaklama ihtimali üzerinde durdukları, alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi nedeniyle ise bini aşkın kişinin yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yangının gün içinde kontrol altına aldığı, bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı fakat ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.