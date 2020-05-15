İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 242 ölüm

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 610’a yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya’da son 24 saatte 242 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 31 bin 610’a yükseldi. Ülkede 789 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısının 223 bin 885’e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 120 bin 205’e yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 808’e düştü.

Salgının ilk olarak 21 Şubat’ta ortaya çıktığı İtalya, Avrupa’da İngiltere’den sonra korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.