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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni Kovid-19 vakası açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:24:03 -
İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni Kovid-19 vakası açıklandı

ROMA (AA) - İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1370 yeni vaka açıkladı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 1370 yeni vaka kaydedildi. Ülkede Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 280 bin 153 oldu.

Yeni vakalardaki artışın etkisiyle aktif Kovid-19 hasta sayısı da 33 bin 789 olurken, yoğun bakımdakilerin sayısı da 143’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 563'e çıktı.

Bu arada, İtalyan ReiThera firmasının geliştirdiği ve denemelerine Roma'da 24 Ağustos’ta başlanan Kovid-19 aşısının, ülkede en çok vaka görülen yerlerden Veneto bölgesindeki denemesi, bugün 6 gönüllü üzerinde yapıldı. Yetkililer, aşının etkili olup olmadığının 6 ay sonra söz konusu gönüllülerinin koronavirüse yönelik antikor geliştirip geliştirmediğiyle anlaşılacağını belirtti.

Diğer yandan, Başbakan Giuseppe Conte, dün akşam imzaladığı kararnameyle ülkede halihazırda uygulanan önleyici tedbirler ile bazı ülkelere seyahat yasaklarını 7 Ekim'e kadar uzattı.

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