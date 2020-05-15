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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bin 610'a yükseldi

Ülkede son 24 saatte 242 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:20:41 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bin 610'a yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 31 bin 610'a yükseldi.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 4 bin 370’lik düşüşle 72 bin 70'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 223 bin 885 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 4 bin 917'lik artışla 120 bin 205'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 242 daha artarak 31 bin 610'a ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 855 olan sayı, bugün 808'e geriledi.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 875 bin 680 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 115 oldu.

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