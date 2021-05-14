İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 298 bin 186 testte 7 bin 567 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 146 bin 722'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 339 bin 606, yoğun bakımdakilerin sayısı 1860'a geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 182 artarak 123 bin 927'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 782 artışla 3 milyon 683 bin 189'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 26 milyon 141 bin 926 oldu. Aşılananların 8 milyon 163 bin 50'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Öte yandan, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatına dair haftalık raporu sunarken yaptığı açıklamada, "İtalya'da salgın eğrisinde düşüş söz konusu." dedi.

Vaka sayısının da azaldığına dikkati çeken Brusaferro, ülke genelinde vaka görülme oranının 100 binde 96'ya gerilediğini bildirdi.

Brusaferro, önceki hafta 0,89 olan virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) da 0,86'ya düştüğünü kaydetti.