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Dünya İtalya'da helikopter kazası! Ölüler var
Dünya

İtalya'da helikopter kazası! Ölüler var

İtalya’da bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 19:39:00 -
İtalya'da helikopter kazası! Ölüler var

İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi. Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı. Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.

Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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