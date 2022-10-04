İtalya'da gündem Andrea Pirlo!

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün, ligde geride kalan 8 haftadaki vasat performansı İtalya basınında da gündeminde. İtalyanlar, Andrea Pirlo'nun takımının sezon başındaki en büyük hayal kırıklığı olduğunu manşetine taşıdı.

Andrea Pirlo yöneteminde yeni sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün, ligde geride kalan 8 haftadaki performansı İtalyan basınında gündeminde yer aldı.

Sporx'e göre; Süper Lig'de Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray'ın 17 puanla zirvede yer almaları sürpriz olarak değerlendirilirken, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ü olduğu belirtildi.

İstanbul ekibinin, İtalyan teknik adam yönetiminde 7 maçta sadece MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği ve 6 puan topladığı vurgulanırken, Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken bir haftayı BAY olarak geçen ve 7 maçta 6 puan alan Fatih Karagümrük, 14. sırada yer alıyor.