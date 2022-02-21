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Spor İtalya Kupası'nı Olimpia Milano kazandı
Spor

İtalya Kupası'nı Olimpia Milano kazandı

Basketbolda İtalya Kupası finalinde Olimpia Milano, Bertram Derthona Basket Tortona'yı 78-61 yenerek, kupayı müzesine götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 03:55:00 -
İtalya Kupası'nı Olimpia Milano kazandı

Pesaro'daki Vitrifrigo Arena'da oynanan final müsabakasında, Olimpia Milano ilk çeyreği 25-13, ikinci çeyreği de 41-33 üstün tamamladı. Üçüncü çeyreği 53-47 önde geçen Olimpia Milano, 4. çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak sahadan 78-61'lik galibiyetle ayrıldı ve İtalya Kupası'nın sahibi oldu.

Olimpia Milano'da Melli, attığı 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

Bertram Derthona Basket Tortona'da ise Macura 17 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına karşın bu performans, takımının maçı kazanmasına yetmedi.

Bu galibiyetle Olimpia Milano, müzesindeki İtalya Kupası sayısını da 8'e çıkardı.

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