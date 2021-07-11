16.Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran 2021’de Türkiye-İtalya maçıyla başladı. A Milli Takımımız, A Grubu’nu sıfır puanla tamamlayıp, organizasyona veda etti. Dev organizasyonun final maçı 11 Temmuz Pazar akşamı İtalya ile İngiltere arasında oynanacak. Peki, İtalya İngiltere maçı saat kaçta?

İtalya İngiltere maçı canlı izle | EURO 2020 finali saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak. İtalya-İngiltere maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

İki takım da EURO 2020 finaline namağlup geldi. İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan İtalya, son 16 turundan itibaren 3 gol yedi. Gruptaki üç maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10'a çıkardı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, finale kadar kalesinde sadece bir gol gördü.

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