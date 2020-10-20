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Spor İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora, ligin sonundan emin değil
Spor

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora, ligin sonundan emin değil

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:35:22 -
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora, ligin sonundan emin değil

ROMA (AA) - İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) oynandığını ancak ligin sonunun getirilip getirilemeyeceğinden emin olmadığını, lig yönetiminin alternatif planları düşünmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Spadafora, LA7 kanalında katıldığı bir programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının gölgesinde devam eden Serie A'nın geleceği ve Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Spadafora, Serie A'da 2020-2021 sezonunun geleceğine ilişkin, "Bu yapılabilir. Ancak sonuna kadar gidilebilir mi bilmiyorum." dedi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla özel bir durumun yaşandığına dikkati çeken Spadafora, "Serie A Lig Yönetimi de bunun farkında olmalı ve şimdiden bir 'B Planı' ya da 'C Planı' düşünmeli. Bu, farklı bir yıl ve diğer sektörlerde de olduğu gibi nasıl gideceğine yönelik kesin bir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Spadafora, kurallardan taraf olduğunu da sözlerine ekledi.


- Cristiano Ronaldo'ya sert eleştiri


Spadafora, Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ay başında ülkesinin milli takım kampına Kovid-19 yönergelerini ihlal ederek gittiği görüşünü de savunarak, "Bu nesnel bir gerçeklik. Öyle ki Torino Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya ilişkin soruşturma başlattı. Bu büyük oyuncular, kendilerini her şeyin üstünde sanıyorlar. Bütün kulüp başkanları kurallara uymalı ve iyi örnek olmalılar. Futbol dünyası kurallardan muaf değil." diye konuştu.


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