İtalya, Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda yine elendi

Palermo kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında gol bulmak için yüklenen İtalya, son dakikalarda topu kendi ağlarında gördü. 90+2. dakikada ani gelişen Kuzey Makedonya atağında Trajkovski, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kuzey Makedonya, son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı play-off yarı finalinde 1-0 yenerek, eledi.

Böylece müzesinde 4 Dünya Kupası bulunan İtalya, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteremeyecek. "Gök-mavililer", 2017 yılındaki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda da İsveç'e elenerek 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Yaklaşık 5 yıl aradan sonra İtalya, benzer durumu tekrar yaşadı ve bu kez Kuzey Makedonya'ya elenerek 2022 Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirdi.

İtalya'yı son dakikalarda gelen golle yenen Kuzey Makedonya, yarı finalin diğer ayağında Türkiye'yi 3-1 yenen Portekiz ile karşılaşacak.

Finalistler, ertelenen bir maç dışında belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda finalistler, ertelenen bir maç dışında belli oldu.

Elemelerde, dört yarı final maçı oynandı. İsveç, normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin ardından konuk ettiği Çekya'yı uzatmaların 110. dakikasında Robin Quaison'un fileleri sarsmasıyla 1-0 yenerek finalde Polonya ile eşleşti.

Galler ise ağırladığı Avusturya'yı 25. ve 51. dakikalarda Gareth Bale'in ağları sarsmasıyla 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Avusturya'nın tek golünü, 65. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Galler, İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.

Türkiye'yi 3-1'le geçen Portekiz ile son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 1-0 yenen Kuzey Makedonya da play-off finalinde birbiriyle karşılaşacak.

Play-off'un final maçları, 29 Mart Salı günü oynanacak.