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Aktüel

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya'da

Yeniakit Publisher
2020-06-24 13:09:10 -
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya'da

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, günübirlik ziyaret kapsamında bugün Libya’ya gitti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Di Maio’nun Libya’nın başkenti Trablus’ta temaslarda bulunacağı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Bakan Di Maio’nun, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği belirtildi.

Di Maio’nun Trablus'un 180 kilometre doğusundaki Misrata kentini ve buradaki 300 İtalyan askerinin bulunduğu hastaneyi de ziyaret etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Di Maio, aralık ve şubat aylarında da Libya’da temaslarda bulunurken 6 ay gibi bir sürede bu ülkeye üçüncü ziyaretini gerçekleştiriyor.


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