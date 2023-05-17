İtalya da varlık fonu kuracak

İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso tarafından yapılan açıklamada bakanlar kurulunda bir egemen varlık fonunun kurulmasına yönelik yasa tasarısının görüşüleceği dile getirildi. Buna göre söz konusu varlık fonunun İtalyan sigorta sisteminin müdahalelerini yönlendirmek ve stratejik tedarik zincirlerine mali destekte bulunmak için gerekli kamu ile özel sektörden aktörleri bir araya getireceği belirtildi. Sağ koalisyon iktidarının başbakanı Giorgia Meloni, 22 Nisan’da Milano Finanza gazetesine verdiği demeçte “Özel katkılara açık bir ulusal egemen servet fonu, İtalya’nın muazzam tasarruflarını ülkenin endüstriyel ve teknolojik gelişimi için üretken amaçlara yönlendirerek yatırımları yeniden başlatmak için doğru araç olabilir” ifadesini kullanmıştı.