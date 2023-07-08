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Dünya İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Paraguay'ı ziyaret etti
Dünya

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Paraguay'ı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-07-08 06:55:00 -
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Paraguay'ı ziyaret etti

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'e ziyarette bulundu.

Mattarella, başkent Asuncion'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio de Lopez'in bahçesinde Benitez tarafından törenle karşılandı.

Liderlerin, Avrupa Birliği (AB)-Latin Amerika ilişkileri, iki ülke diplomatik ilişkileri ve ekonomik işbirliğine yönelik konuları ele aldıkları bildirildi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Benitez, Paraguay'a ilk kez bir İtalyan cumhurbaşkanının ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, Mattarella'nın ülkede olmasını "tarihi" olarak nitelendirdi.

Benitez, iki ülke arasında 150 yılı aşkın "ortak tarih ve stratejik ittifak" olduğunu vurgulayarak, "Görev süremin tamamlanacağı 15 Ağustos'tan önce ülkemize yaptığınız bu tarihi ziyaret, bizim için büyük bir jesttir." ifadesini kullandı.

Ülkesinde iz bırakan İtalyan asıllı Paraguaylıları anımsatan Benitez, İtalya ve Paraguay'ın stratejik ortaklar olduğunu, doğal kaynakların daha verimli kullanılması için iki ülkenin çeşitli alanlarda muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
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Benitez, Arjantin, Brezilya ve Paraguay'ın üyesi olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki entegrasyon sürecinin önemini belirterek, iki ülke arasında ortak bir vizyon geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla özgürlüğünden yoksun bırakılanların rehabilitasyonu ve özel ilgi gerektiren küçüklerin yeniden eğitime entegrasyonunun kolaylaştırmasıyla ilgili iki ayrı işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Paraguay Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Paraguay ve Brezilya tarafından ortak paylaşılan hidroelektrik santrali Itaipu Binacional Tesislerine ve ülkedeki İtalyan topluluğuna da ziyarette bulunmayı planladığı bildirildi.

Mattarella, ilk resmi ziyaretini 5 Temmuz'da Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e gerçekleştirmişti.

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