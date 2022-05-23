İsviçre ve Arjantin’de ilk maymun çiçeği vakaları açıklandı

Bloomberg’in haberine göre, İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi, başkent Bern’de yaşayan bir vatandaşta virüs tespit edildiğini ve hastanın evde tecrit edilerek tedavi gördüğünü bildirdi.

Açıklamada söz konusu kişinin virüse yurt dışında maruz kaldığı ifade edilerek, hasta ile temas kuran kişilerin bilgilendirildiği belirtildi.

Arjantin Sağlık Bakanlığı ise, dün başkent Buenos Aires’te şüpheli bir maymun çiçeği vakası tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık söz konusu vatandaşın maymun çiçeği hastalığına benzer semptomları olduğunu ve yakın zamanda İspanya’dan döndüğünü açıkladı.

Bakanlık, hastanın durumunun iyi olduğunu ve testler netleşene kadar izole edileceğini de bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, çoğu Avrupa’da olmak üzere, Kanada, ABD ve Avustralya’da 92 doğrulanmış ve 28 şüpheli maymun çiçeği vakası olduğu bilgisi verildi.

Latin Amerika’da şu ana kadar teyit edilmiş bir vaka yok.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10’a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.