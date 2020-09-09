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Aktüel İsviçre Federal Mahkemesi, Caster Semenya'nın itirazını reddetti
Aktüel

İsviçre Federal Mahkemesi, Caster Semenya'nın itirazını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:31:44 -
İsviçre Federal Mahkemesi, Caster Semenya'nın itirazını reddetti

ANKARA (AA) - İsviçre Federal Mahkemesi, kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğine Güney Afrikalı kadın atlet Caster Semenya'nın yaptığı itirazı reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin veren kural değişikliğine Semenya'nın yaptığı itirazın reddedildiği belirtilerek, "Spor müsabakalarında adaletin sağlanması, en önemli prensip ve meşru haktır. Yarışma ruhunun en önemli dayanağıdır." ifadeleri kullanıldı.

Mahkemenin kararını değerlendiren Semenya ise "Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) beni zorla ilaç kullanmaya teşvik etmesini ve kendim olmayı engelleme çabasını kabul etmiyorum. İnsan hakları ve kadın atletlerin doğdukları özellikleriyle özgürce tekrar yarışabilmesi için mücadelemi pist içi ve dışında sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2018 yılında yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporculara 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu.

Cinsel ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle uzun süre tartışılan bu kural değişikliğinin ardından, testosteron hormonu yüksek sporcular arasında yer alan ve ilaç kullanmayı reddeden Semenya'nın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazı, kabul edilmemişti. Güney Afrikalı atletin İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz ise başta kabul edilerek söz konusu kural değişikliği askıya alınmasına rağmen Dünya Atletizm Birliği'nin itirazının ardından kural değişikliği geçen yıl tekrar yürürlüğe konmuştu. 29 yaşındaki Semenya ise insan hakları ihlali nedeniyle bu kuralın kaldırılması için bir kez daha itiraz etmişti.

Kural değişikliği nedeniyle geçen yıl Katar'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayan Semenya, 800 metre kategorisinde iki olimpiyat (2012 Londra, 2016 Rio) ve üç dünya (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) şampiyonluğu elde etmişti.

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