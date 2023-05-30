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Dünya İsveç'ten Türkiye açıklaması: Karar vermelerini bekliyoruz!
Dünya

İsveç'ten Türkiye açıklaması: Karar vermelerini bekliyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-05-30 21:51:00 -
İsveç'ten Türkiye açıklaması: Karar vermelerini bekliyoruz!

Üçlü Muhtıra'daki maddelere sadık kalamayarak terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'den çıkacak kararı bekliyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye'ye karşı Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunarak "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz." dedi.

Kristersson, İsveç'in Lulea kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, "Bu, bizim için çok şey ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak "Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu." ifadesini kullandı.

"Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk"

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, "Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik." diye konuştu.
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Kristersson, Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını belirterek "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz." dedi.

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