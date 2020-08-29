İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması sonrası Müslümanlardan protesto

İsveç’te dün Müslümanları kışkırtmak isteyen 3 ırkçı siyasetçi büyük bir provokasyona imza attı. İslam’ın evrensel hükümlerine karşı rasyonel bir eleştiri getiremeyip iyice köşeye sıkışan dinsizlerin her zaman yaptığı gibi dini değerlere saldıran aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyeleri, Malmö kentinin Rosengard bölgesinde Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdi. Kur’an-ı Azimül Burhan’ı yaktıktan sonra görüntüleri de sosyal medyada paylaşan provokatörler, ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu. Olay sonrası polis harekete geçerken, şahısları olay yerinden uzaklaştırdı.

Müslümanlar protesto etti

Aşırı sağcı siyasetçileri provokasyonu Malmö’de yaşayan Müslümanların tepkisine neden oldu. Onlarca İsveçli Müslüman sokağa inerek protesto gösterisi düzenledi. Daha önce de Kur’an-ı Kerim’e saldıran söz konusu siyasetçilerin artık engellenmesini isteyen halk, polisle karşı karşıya geldi. Bazı bölgelerde polisle küçük çaplı çatışma olduğu belirtildi.

Giriş yasağı getirilmişti

Ayrıca söz konusu aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi’nin lideri Rasmus Paludan da Kur’an-ı Kerim yakmak için polisten izin istedi. Ülkedeki STK’ların yoğun çabası sonucu söz konusu girişim engellendi. Paludan’a 2 sene İsveç’e giriş yasağı getirildi.