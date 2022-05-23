İsveç'te kafalar karışık: Aceleyle alınmış bir karar

Anadolu Ajansı muhabiri, Stockholm'de İsveç vatandaşlarına ülkelerinin NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili sorular yöneltti.

Mikrofon uzatılan Olsa Ericson, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hukuka aykırı saldırısından bu yana şu anda yapılacak doğru şeyin bu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. Ericson, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'daki savaşı başlatarak Avrupa'nın angajman kurallarını ve güvenlik görünümünü tamamen değiştirdiğini söyledi.

Korkudan dolayı aceleyle alınan bir karar

Dragana Goergevic de "İsveç'in korkudan aceleyle karar aldığını düşünüyorum" diyerek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunun Rusya yüzünden olduğunu söylediğini aktardı.

Sadece ilk ismini vermeyi tercih eden Samuel ise NATO üyeliğinin hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu belirterek, iyi yanı, NATO'nun ülkeyi olası saldırılara karşı koruyacak olması; dezavantajı da bunun Rusya'nın tepkisine yol açabilecek olması şeklinde nitelendirdi.

Samuel, "Ordumuz bizi Rusya'dan koruyacak kadar güçlü değil." diye konuştu.

''Tarafsız olmadık''

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin Oliver, dünyada mevcut durum göz önüne alındığında, bunun doğru yönde atılmış bir adım olabileceğini dile getirdi.

Inger ise aceleye getirilen karardan şüphe duyduğunu ifade ederek, "Belki de son birkaç yıldır, düşündüğümüz kadar tarafsız olmadık." dedi.

Sokak müzisyeni Simon, İsveç'in asla Rusya için bir tehdit oluşturmayacağını, ancak Putin'in hiçbir savaş yasasına saygısının olmadığını söyledi.

Adını vermek istemeyen Stockholm sakini de ülkenin coğrafi ve jeopolitik konumu göz önünde bulundurulduğunda İsveç'in üyeliğe ihtiyacı olduğunu düşünmediğini belirterek, "Son 25 yıldır NATO'nun olumlu olduğunu düşündüm ancak İsveç için gerçekten önemli bir katma değer olarak görmüyorum." dedi.