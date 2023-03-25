İsveç'e kapılar kapandı mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması, Kadına Şiddet Yasası tartışması, bakanların milletvekili adaylığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması tartışmaları, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, ABD ile F-16 görüşmeleri, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ile gündemdeki pek çok başlıktaki soruları yanıtlıyor..

CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİ

Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi devreye girdi. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanımızın Yeniden Refah Partisi'yle doğrudan bir teması oldu.

KADINA ŞİDDET TARTIŞMASI

Müzakereleri sonlandıran ve sonra tekrar başlatan konu 6284 yasası değildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taviz asla söz konusu olamaz ve gündeme gelmez. Konu çok yönlü olarak bütünüyle ele alınmalı. Yalnızca yasayla kadına şiddet önlenemez.

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Böyle büyük bir depremin ardından seçimlerin 3 ay sonra yapılması Türk demokrasisinin altyapısının güçlü olduğunun kanıtıdır. Bütün siyasi partiler her zaman sandığa sandıkta tecelli eden sonuca saygı duymuşlardır. Dolayısıyla sandık namustur.

BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI

Seçimlerin birinci konusu deprem. Kampanya buna göre revize edildi. Ağırlığı olan siyasi aktörler sahada halkla buluşacak. Bu dokunulmazlık için alınmış karar değil.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı geldi. Cumhurbaşkanımız imzalayıp Meclis'e sevk etti. Komisyonda da perşembe günü görüşüldü. Genel Kurul'a gelecek. Yüce Meclis'in takdiri çerçevesinde bu protokolün onaylanması. Finlandiya baştan beri bu oyuna 1-0 önde başladı. Finlandiya yapıcı bir tutum içerisinde oldu. Bu süre içerisinde de taleplerimiz konusunda daha netice alıcı bir tutum içerisinde oldu. Konuyu tekrar değerlendirdik. İsveç'e kapı kapanmış değil, sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlara bağlı.

ERDOĞAN'IN DİPLOMASI TARTIŞMASI

Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor. Bu kadar bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyasi bir kayıptır. Buradan bir yıpratma siyaseti izleyelim, milletin zihnine bir şüphe düşürür müyüz gibi bir niyetle hareket ediyorlarsa bilgiler belgeler ortada Marmara Üniversitesi açıklama yaptı, İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

Olursa iyi olur ama olmazsa alternatifler üretilir.