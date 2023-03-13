İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstinye Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adayların müracaatlarını KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Son Başvuru Tarihi : 27.03.2023
ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Maltepe Mah., Tayyareci Sami Sokak, No: 3 Zeytinburnu, İstanbul, 34010
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