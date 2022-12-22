İstilacı Yahudi güçleri 23 yaşındaki Filistinli sporcuyu şehid etti

Yahudi güçleri Batı Şeria'da bir genç Filistinli daha katletti. Bugün işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Nablus'un doğusuna düzenledikleri şafak baskınlarında bir Filistinli gencin şehadete erdiği, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok kişinin de yaralandığı bildirildi.

23 yaşındaki Ahmed Atıf Derağime'nin (Ebu Siyac) İsrail güçlerinin saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı zamanda Filistin'in profesyonel futbolcularından olan Derağime'nin İsrail güçlerince doğrudan hedef alınarak ağır yaralandığı ve kısa süre içinde de şehadete erdiği ifade edildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre İsrail güçleri Yusuf'un Makamı diye isimlendirilen türbeye baskın düzenlemek isteyen Yahudi yerleşimcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, bir askeri buldozerle birlikte kalabalık bir birlikle Nablus şehrinin doğu kısmına gece yarısından sonra baskın düzenlediler.