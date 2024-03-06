İstihdamda şaha kalktık!

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürüttüğü projeleri sürdürüyor. Çiftçilere ekonomik gelir sağlamak amacıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Garajında tören düzenlendi. Yapılan törenle ceviz, elma, armut, kayısı, erik, vişne, kiraz, ayva, badem, dut, nektarin, şeftali, Trabzon hurması ve nardan oluşan 350 bin fidan, Van Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 3 bin 100 çiftçiye dağıtılacak.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, Van ilinin meyvecilik potansiyelini artırmak adına 2 yılda 700 bin meyve fidanı dağıttıklarını söyledi. Çiftçilere ek kazanç elde etmeleri içinde birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Ozan Balcı, “Bugün güzel bir iş için çiftçilerimiz ile bir araya geldik. Memleketi, milleti sevmek sadece sevmekle olmaz. Güzellikleri korumak, imar ve ihya ile olur. Bizlerde çiftçilerimize destek olmak, memleketimizi güzelleştirmek için çiftçilerimize 350 bin fidan dağıtacağız. Çiftçilerimizde bu fidanları bağlarına bahçelerine dikerek kentimizin ekonomisine katkı sağlayacaklar. Hem de kentimiz yeşillenecek. Tarımsal alanların sulanması için de birçok ilçemize tarımsal göletler ve kanallar yapıyoruz. Koyun projemizle de bugüne kadar 171 bin 661 koyunu bin 727 çiftçimize dağıttık. Hayvanlar su içsin diye de 7 bin sıvat kurup kırsal alanlara güneş enerjili sondajlar kurduk. Yayla yollarını açıyoruz. Bunların hepsi çiftçilerimize destek olmak, kentimizde tarımı geliştirmek içindir” dedi.

Törenin ardından Vali Ozan Balcı, çiftçilere fidan dağıtarak sohbet etti.

Törene Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Özvan, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO