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Gündem İstihbarat amirine cezanın gerekçesi: Yazıcıoğlu’nun bulunmasını bilerek ve isteyerek engelledi
Gündem

İstihbarat amirine cezanın gerekçesi: Yazıcıoğlu’nun bulunmasını bilerek ve isteyerek engelledi

Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı şehit Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu bulundu. Bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 2 yıl hapse çarptırılan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkındaki kararın gerekçesi tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:09:00 -
İstihbarat amirine cezanın gerekçesi: Yazıcıoğlu’nun bulunmasını bilerek ve isteyerek engelledi

Gerekçede, "Özmen, gerçeğe aykırı bilgi notu ile kamuoyunu mesai arkadaşlarının uyarısına rağmen yanıltarak görevinin gereklerine aykırı hareket etmiştir. Notun resmi olarak tüm illere gönderilmesi neticesinde ulusal kanallar ve internet sitelerinde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurtarıldığına ilişkin haberler yapılmış ve bunlar arama kurtarma çalışmaları sekteye uğramıştır" denildi.

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